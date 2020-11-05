Португалия: деньги в поддержку бизнеса

Ввиду обострения пандемии правительство запустило новый пакет поддержки компаний, который включает помощь, которая может быть частично конвертирована в безвозвратные кредиты.

Правительство утвердило в Совете министров набор новых средств поддержки компаний, наиболее пострадавших от коронавируса.

По просьбе конфедераций работодателей, помощь может быть частично превращена в безвозмездные кредиты - при условии, что люди сохранят свою работу.

«Этот закон направлен на запуск новых инструментов для поддержки компаний. Отдельно мы выделяем субсидии для микро- и малых компаний, работающих в проблемных секторах, особенно затронутых исключительными мерами, утвержденными в контексте пандемии», сообщает правительство.

«Планируется прямая поддержка компаний в определенных секторах в форме кредита, гарантированного государством, с возможностью частичного преобразования в безвозвратные ссуды при условии сохранения рабочих мест», поясняется в заявлении правительства.