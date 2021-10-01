Португалия: деньги за отмененные рейсы будут возвращены

Авиационный сектор был одним из наиболее пострадавших от Covid-19, а именно из-за введенных ограничений, которые привели к отмене тысяч рейсов в ЕС.

TAP стала одной из 16 авиакомпаний, получивших большинство жалоб в Европейском Союзе.

Еврокомиссия и национальные власти призывают их погасить долги, возникшие из-за отмененных рейсов, а также вернуть деньги за неиспользованные ваучеры.

«После диалога с Комиссией и национальными органами по защите прав потребителей 16 крупных авиакомпаний взяли на себя обязательство предоставлять более точную информацию и своевременно выплачивать компенсацию пассажирам в случае отмены рейсов», - говорится в опубликованном пресс-релизе исполнительного директора сообщества.

В декабре прошлого года Европейская комиссия предупредила национальные органы, ответственные за защиту прав потребителей, о необходимости реагировать на проблемы, связанные с возвратом средств в случае отмены рейсов несколькими авиакомпаниями.

Речь идет о «16 авиакомпаниях, которые чаще всего упоминаются в жалобах потребителей», которые, помимо португальского TAP, включают Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Vueling e Wizz Air.

Что касается ваучеров, Брюссель подчеркивает, что «большинство авиакомпаний согласились с тем, что неиспользованные ваучеры, которые пассажиры на ранних стадиях пандемии должны были принять, могут будут получены наличными по желанию пассажира».

С другой стороны, пассажиры, которые забронировали рейс через посредника и испытывают трудности с получением возмещения, «могут обратиться в авиакомпанию и попросить возмещение напрямую», - добавляет Брюссель, указывая на то, что это было оговорено и объявлено авиаперевозчиками своим пассажирам.