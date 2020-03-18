Португалия: деньги за пластик

В прошлую пятницу в 23 крупных коммерческих центрах в разных уголках Португалии начался сбор одноразовых пластиковых бутылок.

Теперь покупатели могут сдавать пустые бутылки из-под воды, сока, безалкогольных или алкогольных напитков. Опустив ненужную тару в специальный автомат, они получат взамен скидочные купоны на покупку новых напитков.

К проекту присоединились супермаркеты Pingo Doce, Continente, Auchan, E.Leclerc и Os Mosqueteiros.

Купон на скидку будет зависеть от емкости упаковки, которую потребитель возвращает. За бутылки до 0,5л будет выдаваться купон на 2 цента, и за бутылки до 2 л - купон на 5 центов.

Купоны можно использовать в магазине, где сдавались бутылки, а также в других супермаркетах, который также участвуют в стартовавшем проекте.