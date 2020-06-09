Португалия: депутаты обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Лиссабоне

Вторник, 09 Июнь 2020 Португалия

Португалия: депутаты обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Лиссабоне

В Лиссабоне и Синтре зафиксировано наибольшее число подтвержденных случаев заболевания.

По данным статистики, ситуация с коронавирусом в столичном регионе продолжает ухудшаться вторую неделю подряд. По последним данным, в регионе за минувшую неделю (с понедельника по воскресенье) выявлено 1738 случаев заболевания. В Синтре за минувшую неделю зарегистрировано 442 случая, город является вторым в стране по количеству инфицированных.  

Депутаты фракции CDS-PP выразили беспокойство тем, как развивается ситуация с коронавирусом в столичном регионе. Они отмечают, что ситуация ухудшилась за последние 15 дней и причина до сих пор остается неизвестной.

Представитель партии Антонио Монтейру заявил журналистам, что правительству стоит обеспечить более строгий контроль за гражданами, прибывающими в Португалию. Монтейру отметил, что подобный контроль существует в других странах, даже по отношению к пассажирам из Португалии.

«Мы рискуем оставить ситуацию с коронавирусом без контроля, поэтому важно принимать превентивные меры на уровне аэропортов», - подчеркнул политик.

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