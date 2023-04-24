Португалия: дешевеет и бензин, и дизельное топливо

Теперь при заправке автомобиля автомобилисты будут платить 1,460 евро за литр дизельного топлива и 1,664 евро за литр бензина-95.

Такие данные опубликованы Управлением энергетики и геологии (DGEG).

Эти цены уже учитывают скидки, применяемые заправочными станциями, и пересмотр временных фискальных мер, призванных смягчить рост цен на топливо.

К концу текущего месяца «снижение налоговой нагрузки составит 32,8 цента за литр дизельного топлива и 34 цента за литр бензина». Хотя в первой половине апреля и бензин, и дизель имели скидку в 34 цента - значение, которое, кстати, сохранилось с начала марта.

Цены на сырую нефть продемонстрировали недельное падение почти на 6%, первое после четырех недель подряд роста.

Экономические данные из США и рост запасов бензина также объясняют недельное падение цен.