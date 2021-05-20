Португалия: дешевого жилья все меньше

Если в феврале 2020 года 6,2% всех домов, рекламируемых в Idealista, стоили до 100 тысяч евро, то в марте этого года этот процент был ниже: 5,8%.

Пандемия не привела к снижению цен на жилье, хотя многие этого ожидали. Напротив: цены росли, хотя и более медленными темпами, чем в другие годы.

В феврале прошлого года, когда пандемия готовилась сделать свои первые шаги в стране, 6,2% домов, выставленных на продажу на портале Idealista, стоили менее 100 тысяч евро. В марте этого года этот показатель снизился до 5,8% . «Предложение домов в Португалии стоимостью менее 100 тысяч евро не увеличилось с пандемией, и не было никакого увеличения, по крайней мере, не так массово, как можно было бы ожидать», - заявляет компания.

Согласно региональному анализу, в Лиссабоне количество домов на продажу ниже 100 тысяч евро «осталось неизменным» в течение прошлого года, что составляет 0,2% от общего числа. Если расширить ценовой диапазон до 200 тысяч евро, то окажется, что в столице дома стоимостью менее 100 тысяч евро составляли 10% от всего доступного предложения в феврале 2020 года. В марте 2021 года это составляло 10,1%.

Поднимаясь к Порту, эти дома составляли 1,2% от общего количества до пандемии, а в марте этого года они упали до 1%.

По-прежнему один из самых дорогих португальских городов для покупки дома, исследование пришло к выводу, что в Фуншале стоимость домов стоимостью менее 100 тысяч евро упала с 24,3% от общей суммы в 2020 году до 21,8% в марте 2021 года. То же самое произошло, например, в Фару. (с 21% до 18,4%). В Авейру и Коимбре, например, число увеличилось : от 43,5% до 44,3% и с 44,5% до 45,2%, соответственно.