Португалия: дешевые билеты в мегаполисах продлят еще на год

138 миллионов евро из Экологического фонда могут быть добавлены к еще 50 миллионам евро, если возникнет необходимость в увеличении предложения общественного транспорта из-за пандемического кризиса.

Программа поддержки снижения тарифов позволяет, по выбору каждого межмуниципального сообщества, снизить цену на проездные, создать семейные проездные или бесплатный транспорт для детей в возрасте до 12 лет.

Правительство оправдывает эти инвестиции как усилия, которые соответствуют экологическим критериям декарбонизации экономики и, в частности, устойчивой мобильности.

Еще одна программа, которая идет в этом направлении, - «Поддержка уплотнения и усиления предложения общественного транспорта», на которую будет выделено 15 миллионов евро в результате постепенной отмены налоговых льгот на ископаемое топливо, используемое в производстве электроэнергии, с целью улучшения параметров общественного транспорта.