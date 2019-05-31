Португалия: дешевые проездные привлекли 167 тысяч новых пассажиров

Проездные, которые в этом году стали значительно дешевле, привлекли в Лиссабон и Порту 167 тысяч новых пассажиров. Об этом сообщает Jornal de Negócios.

Чиновники, отвечающие за выполнение государственной программы по снижению тарифов (Programa de Apoio à Redução Tarifária) рассказали журналистам, что пассажиров оказалось даже больше, чем они ожидали. Расчет был на увеличение спроса на 10%, однако, фактически он вырос на 20%. Исполнители программы рассказали, что очень довольны такими цифрами. По их словам, им удалось «адаптировать предложение» с учетом высокого спроса на общественный транспорт.

Согласно официальным данным, количество пассажиров выросло на 26% в Лиссабоне и на 16% в Порту.