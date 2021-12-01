Португалия: десять кандидатов на звание «Слово 2021 года»

1 декабря Porto Editora опубликовала десять кандидатов на звание «Слово года» . В год, отмеченный кризисом пандемии и всеми его последствиями, список не мог не отразить это, включая, например, слова «вакцина» и «удаленка».

Включены также термины, связанные с политикой , такие как «бюджет», после того, как предложенный Государственный бюджет на 2022 год был отклонен парламентом беспрецедентным для португальской демократии образом.

Список кандидатов на звание «Слово года» определяется командой лингвистов и лексикологов на основе предложений португальцев, на базе исследований, проведенных в Infopedia, и работы по мониторингу реальности португальского языка.

В заявлении Porto Editora поясняется, что список этого года « сильно отмечен реальностью пандемии и ее воздействием на экономическую и социальную ткань», при этом «по-прежнему остается место для политических вопросов».

Голосование за «Слово года» будет открыто до 31 декабря на сайте www.palavradoano.pt. Победитель будет объявлен в начале января 2022 года.

Десять слов, которые участвуют в «выборах»:

Затемнение

«Этот термин использовался для описания периода, когда миллионы пользователей не имели доступа к основным социальным сетям, что имело социальные и экономические последствия во всем мире».

Базука

«Это слово было использовано премьер-министром Антониу Коштой для обозначения пакета европейской помощи, направленной на восстановление экономики после пандемии».

Криптовалюта

«Зашифрованные виртуальные валюты множатся, их популярность и ценность растут, что побудило некоторые страны изучить механизмы их регулирования».

Мобильность

«Ухудшение автомобильного движения (особенно в городских центрах) и озабоченность по поводу устойчивости и доступности транспорта вызвали многочисленные споры о мобильности».

Мораторий

«Созданный правительством в марте 2020 года мораторий на кредитование помог многим семьям и предприятиям, пострадавшим от воздействия пандемии Covid-19».

Бюджет

«Отклонение в парламенте предложения государственного бюджета на 2022 год привело к тому, что президент республики распустил парламент, назначив досрочные выборы».

Подкаст

«Подкаст приобрел популярность среди португальцев, и количество нового контента, распространяемого в этом формате, увеличилось».

Устойчивость

«Воздействие пандемии на здоровье, экономику и благополучие, вместе с последовательными мерами, принятыми для борьбы с вирусом, подвергли испытанию стойкость португальцев».

Удаленка

«Традиционно связанная с компаниями технологического сектора, удаленная работа имела решающее значение для обеспечения непрерывности различных видов экономической деятельности в контексте пандемии».

Вакцина

«Вакцины, разработанные в рекордно короткие сроки, стали величайшим оружием против Covid-19, а Португалия является одним из мировых лидеров по вакцинации».