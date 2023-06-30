Португалия: десять пляжей Алентежу получили бесплатный транспорт

Это делается в рамках пилотного проекта по сокращению автомобильного движения в местах купания.

Пилотный проект, разработанный Межмуниципальным сообществом Алентежу Литорал (CIMAL), стартует 1 июля и намерен соединить штаб-квартиры муниципалитетов Алкасер-ду-Сал, Грандола, Сантьяго-ду-Касем, Синиш в округе Сетубал и Одемира с десятью пляжами.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить автомобильное движение в зонах купания.

«Семь линий будут работать в июле и августе , используя автобусы из Transportes do Alentejo Litoral, связывая пять штаб-квартир совета, составляющих CIMAL, с зонами купания», - поясняется в заявлении межмуниципального сообщества.

Услуга, по его словам, будет предоставляться «в будние и выходные дни несколько раз в день, чтобы обеспечить альтернативу частным автомобилям».

Согласно CIMAL, дорожные маршруты соединят город Алкасер-ду-Сал и пляж Компорта, Грандолу с пляжами Карвальял, Пегу и Мелидеш, а также Сантьяго-ду-Касем с Лагоа-де-Санту-Андре.

Также планируется сообщение между городом Синиш и пляжами Сан-Торпеш и Порту-Кову, а также между Одемирой и пляжами Замбужейра-ду-Мар, Алмограве и Вила-Нова-де-Милфонтеш.

Проект, по заявлению CIMAL, направлен на « облегчение бесплатного доступа населения и посетителей к пляжам , делая использование общественного транспорта экономически выгодным в ущерб индивидуальному транспорту».

Согласно межмуниципальному сообществу, маршруты включают остановки в разных местах, пока не достигнут пункта назначения.