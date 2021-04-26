Португалия: десять самых зеленых городов

Понедельник, 26 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: десять самых зеленых городов

Первое место занимает Порту, Лиссабон лишь на седьмой позиции.

Именно в северном регионе находятся самые зеленые города Португалии.

Согласно исследованию Holidu, Порту занимает первое место среди городов с наибольшей площадью парков и садов на тысячу жителей, за ним следуют Майя и Вила-ду-Конде.

Порту имеет 0,57 кв.м парков и садов на тысячу жителей, а венчает самый зеленый город в Португалии городской парк. Второе место занимает Майя с показателем 0,4 кв.м на 1000 жителей.

Подиум дополняет город Вила-ду-Конде (0,38), затем четвертое и пятое место делят Брага и Портимао. Оба имеют 0,35 кв.м парков и садов на 1000 жителей. На севере изюминкой являются Сады святилища Бом-Жезуш, а на юге - Молодежный парк.

Парк-душ-Поэташ позволил Оэйрашу занять шестое место с 0,3 кв.м площади зеленых насаждений на 1000 человек.

Лиссабон, Визеу и Лоуле объединяет седьмое место и то, что у них 0,29 квадратных метров парков и садов на тысячу жителей. В португальской столице главным стал Парк Эдуардо VII, крупнейшее зеленое пространство в центре города.

Десятое место заняла Алмада (0,27 кв.м).

Классификация была основана на данных, извлеченных из Open Street Maps в апреле 2021 года, с учетом 50 основных португальских городов.

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