Португалия: десять тысяч пользователей получат семейного врача
Это станет возможным благодаря обновлению пользователей, не посещающих первичную медико-санитарную помощь.
По оценкам Центрального управления системы здравоохранения (ACSS), бригада семейного здравоохранения, состоящая из врача и медсестры, ежемесячно выделяется примерно десяти тысячам человек в связи с обновлением списка пользователей.
Данная ситуация связана с актуализацией пользователей, не посещающих первичную медико-санитарную помощь, то есть пользователей, не обращавшихся в поликлиники более пяти лет и не имеющих назначенного семейного врача.
Таким образом, каждый вычеркнутый из списка гражданин открывает вакансию для другого пользователя, который ждал семейного врача.
Среди причин сокращения числа пользователей в Национальном реестре пользователей - изменение адреса, рождения и смерти.
Тем не менее, ACSS предупреждает, что в любое время пользователи, попадающие в категорию «непользователи», могут запросить регистрацию в первичной медико-санитарной помощи.