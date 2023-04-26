Португалия: десять тысяч пользователей получат семейного врача

Среда, 26 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: десять тысяч пользователей получат семейного врача

Это станет возможным благодаря обновлению пользователей, не посещающих первичную медико-санитарную помощь.

По оценкам Центрального управления системы здравоохранения (ACSS), бригада семейного здравоохранения, состоящая из врача и медсестры, ежемесячно выделяется примерно десяти тысячам человек в связи с обновлением списка пользователей.

Данная ситуация связана с актуализацией пользователей, не посещающих первичную медико-санитарную помощь, то есть пользователей, не обращавшихся в поликлиники более пяти лет и не имеющих назначенного семейного врача.

Таким образом, каждый вычеркнутый из списка гражданин открывает вакансию для другого пользователя, который ждал семейного врача.

Среди причин сокращения числа пользователей в Национальном реестре пользователей - изменение адреса, рождения и смерти.

Тем не менее, ACSS предупреждает, что в любое время пользователи, попадающие в категорию «непользователи», могут запросить регистрацию в первичной медико-санитарной помощи.

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