Португалия: десятки магазинов обманывали покупателей в «черную пятницу»

Возбуждение 57 административных дел стало результатом проверки магазинов в «черную пятницу». Проверка проводилась 28 и 29 ноября Управлением продовольственной и экономической безопасности Португалии (ASAE).

В сообщении ASAE говорится, что всего были проверены почти 400 магазинов, включая онлайн-магазины. В результате были выявлены 57 нарушений.



Основными нарушениями стало несоблюдение правил объявлений о скидках, а также

отсутствие информации о начале и продолжительности рекламной акции. К похожим выводам пришла и португальская ассоциация защиты прав потребителей Deco (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor). По словам представителей ассоциации многие предприниматели не соблюдали закон о распродажах и рекламных акциях.



«Продавцы не указывали прежнюю цену рядом с новой ценой или процент снижения», - рассказали в ассоциации.



Во вторник Португальская торговая конфедерация признала некоторые нарушения закона во время проведения распродаж, однако отвергла обвинения в мошенничестве.