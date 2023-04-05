Португалия: десятки тысяч семей живут в плохих условиях

Министр жилищного строительства сообщил, что эти семьи будут охвачены программой «Первое право».

По словам министра Марины Гонсалвеш, 242 муниципалитета (79% от общего числа 308 муниципалитетов в стране) разрабатывают местные жилищные стратегии (ELH) в рамках этой программы.

Ее целью является поиск жилищных решений для людей, живущих в неподобающих условиях и не имеют финансовых возможностей для приобретения подходящего дома.

Министр сообщила, что 1400 домов уже сданы в соответствии с 1-м законом, а еще 6500 находятся в стадии строительства или их собираются построить.

По ее словам, до конца 2023 года по этой программе должны быть сданы еще 1000 домов.

По словам министра, эта мера является частью законодательного пакета «Больше жилья», инициативы правительства по реагированию на текущий жилищный кризис, которая будет представлена ​​в парламент «в ближайшие несколько дней».

«Первое право» - это программа, созданная правительством в 2018 году в рамках «Нового поколения жилищной политики», в ходе которой на тот момент было выявлено 26 тысяч семей, испытывающих нехватку жилья.