Португалия: детей отправили по домам, а чем помогут родителям?

С 22 января по решению правительства школы закрываются в попытке сдержать распространение Covid-19. Поэтому, как и на первом этапе, исполнительная власть решила оказать исключительную поддержку семьям с детьми до 12 лет.

Учебные заведения будут закрыты на 15 дней, а пропущенные уроки позже будут компенсированы в календаре во время карнавала, Пасхи и в конце учебного года, сообщил министр образования Тьягу Брандау Родригеш.

1. Сколько евро составит поддержка?

Родители, которые вынуждены пропускать работу для оказания срочной помощи своему ребенку, имеют право на получение поддержки, соответствующей 2/3 их базовой зарплаты, с минимальным пределом 665 евро и максимумом в 1995 евро. На практике родители получают около 66% зарплаты, как объявил премьер-министр Антониу Кошта.

Сумма будет рассчитана на основе базового вознаграждения, объявленного в декабре 2020 года для сотрудников и домашних работников, в соответствии с постановлением, уже опубликованным в эту пятницу в Диарио-да-Република. В случае самозанятых работников для целей расчета учитывается ежемесячная база взносов за четвертый квартал 2020 года.

2. Какие работники могут получить поддержку?

Согласно Службе социального обеспечения, эта поддержка распространяется на штатных сотрудников, самозанятых и домашних работников.

3. Я работаю на дому, могу ли я получить поддержку?

Согласно информации, опубликованной Институтом социального обеспечения ( ISS ), «ситуации, в которых возможна удаленная работа, не рассматриваются ».

4. В каких ситуациях я могу получить эту финансовую помощь?

Поддержка предоставляется в случае помощи детям или другим иждивенцам младше 12 лет , а в случае помощи детям или иждивенцам с хронической инвалидностью или заболеванием - без возрастных ограничений.

5. Могут ли оба родителя получить поддержку?

Нет. Поддержку может получить только один родитель, независимо от числа детей или иждивенцев. Кроме того, согласно ISS, если один из родителей работает на дому, другой не может получить эту поддержку.

6. Кто платит сумму?

Поддержка предоставляется в равных долях со стороны социального обеспечения и работодателя, который несет ответственность за выплату полной суммы поддержки.

7. Как я могу просить эту исключительную поддержку для семьи?

Чтобы получить такую ​​поддержку, родители должны заполнить модель декларации GF88- DGSS и отправить ее работодателю. Это заявление также служит оправданием отсутствия на работе.