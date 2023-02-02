Португалия: дети из Браги едут в школу на велосипеде

В заявлении муниципалитета поясняется, что на карту поставлен проект CicloExpresso, в рамках которого будут организованы «велопоезда в школу» с соответствующими взрослыми «водителями поездов».

«Как и у обычного поезда, у CicloExpresso есть определенный маршрут и расписание, и любой ребенок может безопасно ездить на велосипеде в школу, выбирая, таким образом, более экологичный, здоровый и веселый способ совершать свои ежедневные поездки», - сообщают власти.

На начальном этапе проект будет охватывать базовые школы EB Nº 2 Lamaçães, EB 2/3 Lamaçães и EB André Soares, в которых уже идет набор, чтобы привлечь школьное сообщество, родителей, учителей и детей к маршрутам и управлению.

«В зависимости от достигнутого успеха мы намерены распространить CicloExpresso на другие школы города », - говорится в заявлении.

Муниципалитет подчеркивает, что город Брага имеет «некоторые особенности, которые дают ему преимущества в стремлении к мобильности» , прежде всего тот факт, что подавляющее большинство школ расположены в районах с соответствующей плотностью населения и недалеко от услуг и оборудования.

Кроме того, Брага является «относительно молодым» городом, а топография «благоприятствует использованию мягких режимов вождения».

Для муниципалитета этот проект «создает синергию» с другими уже реализованными проектами, такими как SchoolBus (автобусы, предназначенные для школьного транспорта), инициативы PeddyBus (пешеходные маршруты в школу), текущие инвестиции в велосипедную инфраструктуру и меры по снижению дорожного движения.