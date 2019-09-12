Португалия: дети Роналду отпраздновали голы отца

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: дети Роналду отпраздновали голы отца

Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1.

Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду.

За игрой своего звездного отца наблюдали дети футболиста – сыновья Криштиану и Матеу, и дочери Ева и Алана Мартина. Дети радостно реагировали на каждого гол капитана сборной Португалии. Все это можно увидеть на видеоролике, размещенном невестой футболиста Джорджиной Родригес на странице в Инстаграм, пишет vesti.ru.

Мать самой младшей дочери Аланы Мартины Джорджина Родригес сопроводила видеролик комментарием. "Уникальный, гениальный, победоносный, неподражаемый. Мы любим тебя. Мы гордимся тобой. Четыре гола – по одному для каждого из малышей".

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