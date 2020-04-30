Португалия: детсады могут отказать в приеме из-за задолженности

Несмотря на то, что из-за пандемии детсады были закрыты, Ассоциация детских садов (Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular) требует вовремя производить оплату, а в случае ее отсутствия родителям могут отказать в зачислении детей. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.

По словам Ассоциации, «все больше родителей не платят в срок», поэтому ими было принято решение принимать только тех детей, чьи родители не имеют задолженностей.

«Это не вопрос возмездия. Это проявление уважения к тем родителям, которые пошли на жертву, чтобы своевременно делать оплату», - рассказала изданию глава Ассоциации Сузана Батишта.

По ее словам, несмотря на «предпринятые усилия по снижению оплаты за обучение» детские сады уже потеряли от 10 до 15% учеников. При этом, 35% учреждений заявили о снижении доходов более чем наполовину. Чиновница отметила, что многие частные детские сады могут не пережить кризис.

«С начала мая многие предприятия снова откроются, однако, детские сады будут работать лишь с 1 июня. Кому родители должны оставлять своих детей?» - поделилась возмущением Батишта.