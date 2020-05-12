Португалия: детям в яслях запретили делиться игрушками

Португальская Ассоциация яслей и детских садов выразила недовольство новыми санитарными правилами Генерального директората по здравоохранению (Direção-Geral da Saúde) для детских садов. По словам представителей Ассоциации, они «неуместны», не учитывают специфику работы с детьми в раннем возрасте и препятствуют их развитию. Напомним, ясли и детские сады должны открыться 18 мая.

По новым правилам DGS, детям запрещается делиться друг с другом игрушками и учебными материалами. Кроме этого, рекомендуется соблюдать расстояние в 2 метра между детьми и размещать их спиной друг к другу. Педагоги обязаны находиться в помещении с детьми в масках.

«Мы не будем брать на себя эту ответственность. Эти меры показывают незнание деталей образовательной работы с детьми в возрасте до 3 лет», - отмечает представитель Ассоциации Сузана Батишта.

В организации рассказали, что готовят собственный альтернативный перечень правил. Они пообещали предоставить его DGS, выразив «полную готовность сотрудничать со специалистами директората и другими детскими организациями, для того, чтобы найти лучшее решение, которое бы защищало интересы детей».