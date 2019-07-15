Португалия: девушка зарезала возлюбленного из-за сообщения в Facebook

Понедельник, 15 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: девушка зарезала возлюбленного из-за сообщения в Facebook

В порыве ревности обвиняемая ударила мужчину кухонным ножом в шею.

В округе Брага суд вынес приговор 23-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве возлюбленного из-за ревности. Об этом сообщает издание I Jornal.

Согласно материалам дела, подсудимая состояла в отошениях с молодым челвоеком с марта 2016 года. По словам свидетелей, девушка постоянно контролировала возлюбленного и манипулировала им. Во время свиданий обвиняемая постоянно читала его переписку в социальных сетях Facebook и Instagram, а также следила за перепиской в мобильном телефоне. Сообщается, что нередко подсудимая «избивала кулаками молодого человека и устраивала сцены ревности в общественных местах».

17 октября 2017 года из-за того, что кто-то из знакомых поздравил молодого человека в Facebook, вспыхнул очередной конфликт. В порыве ревности обвиняемая ударила мужчину кухонным ножом в шею, таким образом, причинив ему смертельное ранение.

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