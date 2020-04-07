Португалия: девушка жестоко убила бойфренда ради денег

Девушка предложила Диого Гонсалвешу "танец на коленях", чтобы затем привязать его к стулу и задушить. После этого при помощи знакомой медсестры Марианы Фонсеки она отрезала у мужчины пальцы для входа в его онлайн-банк с последующим шоппингом.

Сообщается, что мотивом преступления могло стать то, что Гонсалвеш получил в наследство от покойной матери около 75 тысяч евро.

Останки молодого человека нашли 27 марта: его тело обнаружили недалеко от города Сагреш, примерно в 15 км х от места убийства, а отрубленная голова – примерно в 55 км в противоположном направлении. Конечности убитого пока найти не удалось.

В настоящее время девушки арестованы, ведется установление деталей преступления.