Португалия: девушка жестоко убила бойфренда ради денег

Вторник, 07 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: девушка жестоко убила бойфренда ради денег

Жительница Португалии Мария Мальвейра расчленила своего бывшего парня, чтобы получить доступ в мобильный банк.

Девушка предложила Диого Гонсалвешу "танец на коленях", чтобы затем привязать его к стулу и задушить. После этого при помощи знакомой медсестры Марианы Фонсеки она отрезала у мужчины пальцы для входа в его онлайн-банк с последующим шоппингом.

Сообщается, что мотивом преступления могло стать то, что Гонсалвеш получил в наследство от покойной матери около 75 тысяч евро.

Останки молодого человека нашли 27 марта: его тело обнаружили недалеко от города Сагреш, примерно в 15 км х от места убийства, а отрубленная голова – примерно в 55 км в противоположном направлении. Конечности убитого пока найти не удалось.

В настоящее время девушки арестованы, ведется установление деталей преступления.

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