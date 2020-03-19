Португалия: девушку Роналду раскритиковали за шопинг во время карантина

Четверг, 19 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: девушку Роналду раскритиковали за шопинг во время карантина

Девушка нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес подверглась критике из-за похода по магазинам на острове Мадейра во время карантина.

17 марта власти Португалии призвали жителей страны не покидать свои дома без необходимости.

Роналду и его девушка публично поддержали призыв, однако на следующий день Родригес увидели выходящей из магазина одежды в окружении телохранителей. Ее обвинили в халатном отношении к себе и здоровью футболиста, пишет gazeta.ru.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более восьми тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 203 тыс.

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