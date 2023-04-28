Португалия: девять финалистов для нового аэропорта
Независимая техническая комиссия оценит девять вариантов увеличения пропускной способности аэропортов в районе Лиссабона.
Финальные варианты повышения пропускной способности аэропортов в регионе Лиссабона, будут оцениваться Независимой технической комиссией (CTI).
Они включают, помимо пяти, определенных в резолюции Совета министров, Умберто Дельгадо с Кампо-де-Тиро-де-Алкошете, Пегоеш, Умберто Дельгадо с Пегоеш и Рио-Фриу с Посейрао.
Объявление было сделано в этот четверг Розарио Партидарио, генеральным координатором Технической комиссии, ответственной за стратегическую экологическую оценку.
Четыре варианта относятся к пяти, одобренным Советом министров в октябре: Портела + Монтижу, Монтижу + Портела, Кампо-де-Тиро-де-Алкошете, Портела + Сантарен и только Сантарен.
Всего есть представлено семь локаций и девять стратегических вариантов.
Росарио Макарио, координатор области планирования аэропортов, пояснил, что девять вариантов будут изучаться с точки зрения долгосрочной перспективы на 50-летнюю эксплуатацию, но некоторые из них также будут проанализированы с переходной точки зрения.