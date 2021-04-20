Португалия: девятое место в рейтинге свободы прессы

Согласно документу, опубликованному организацией во вторник, Португалия занимает 9 место в рейтинге Всемирного индекса свободы прессы на 2021 год, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2020 годом.

Среди португалоязычных стран, включенных в индекс, Бразилия является худшей (111 место), опустившись на четыре позиции. Кабо-Верде понизили на два места (27), Тимор-Лешти поднялся на 7 (71), Гвинея-Бисау опустилась на 1 строчку (95), Мозамбик - на 4 (108), а Ангола поднялся на 3 позиции (103).

В индексе нового мира нарисована жесткая картина, и можно сделать вывод, что 73% стран мира имеют серьезные проблемы со свободой прессы.

RSF также отметила падение общественного доверия к журналистике. Ассоциация указала, что 59% опрошенных в 28 странах заявили, что журналисты «намеренно пытаются обмануть общественность, распространяя заведомо ложную информацию».