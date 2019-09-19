Португалия: Dia, возглавляемая российским олигархом, потеряла 418 млн евро
Накануне Михаил Фридман был вызван на допрос испанской прокуратурой.
Группа компаний Dia, владелец супермаркетов Minipreço, которую недавно купил российский олигарх Михаил Фридман, терпит грандиозные убытки. По последним данным, в первой половине 2019 года компаний потеряла более 400 млн евро.
«На доходы Dia повлиял ряд негативных факторов. В результате чистый убыток составил 418 миллионов евро», - говорится в пресс-релизе компании. Среди таких факторов в том числе называют закрытие 663 убыточных магазинов.
В Португалии группа компании Dia имеет более 500 супермаркетов, магазинов, а также аптек бренда Clarel.
Напомним, олигарх, известный в России как владелец сети супермаркетов «Пятерочка» взял под контроль ослабленную кризисом испанскую компанию в мае этого года. В августе этого года Фридман был вызван на допрос испанской прокураторой. По данным надзорного ведомства, олигарх, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за 20 млн евро - по цене, которая является значительно ниже рыночной. Прокурор Хосе Гринда полагает, что, среди прочего, были совершены такие преступления, как банкротство, вызванное преступной небрежностью, коррупция и махинации