Португалия: Dia, возглавляемая российским олигархом, потеряла 418 млн евро

Группа компаний Dia, владелец супермаркетов Minipreço, которую недавно купил российский олигарх Михаил Фридман, терпит грандиозные убытки. По последним данным, в первой половине 2019 года компаний потеряла более 400 млн евро.

«На доходы Dia повлиял ряд негативных факторов. В результате чистый убыток составил 418 миллионов евро», - говорится в пресс-релизе компании. Среди таких факторов в том числе называют закрытие 663 убыточных магазинов.

В Португалии группа компании Dia имеет более 500 супермаркетов, магазинов, а также аптек бренда Clarel.

Напомним, олигарх, известный в России как владелец сети супермаркетов «Пятерочка» взял под контроль ослабленную кризисом испанскую компанию в мае этого года. В августе этого года Фридман был вызван на допрос испанской прокураторой. По данным надзорного ведомства, олигарх, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за 20 млн евро - по цене, которая является значительно ниже рыночной. Прокурор Хосе Гринда полагает, что, среди прочего, были совершены такие преступления, как банкротство, вызванное преступной небрежностью, коррупция и махинации