Португалия: Диаш интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусу»

Как сообщается, за 22-летним футболистом следят скауты «Манчестер Юнайтед».

Предполагается, что португалец должен будет заменить в составе английского клуба травмированного Эрика Байи. Ивуариец получил травму колена во время матча «Юнайтед» против «Тоттенхэма» на Международном кубке чемпионов в июле.

Отмечается, что за Диашем также следит «Ювентус».

Трансферная стоимость защитника оценивается в 32 млн евро, пишет news.sportbox.ru.

Диаш в текущем сезоне провел в чемпионате Португалии пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.