Португалия: Диего Косте диагностировали грыжу межпозвоночного диска

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Диего Косте диагностировали грыжу межпозвоночного диска

Официальный сайт «Атлетико» проинформировал, что нападающему команды Диего Косте диагностировали грыжу межпозвоночного диска.

Сообщается, что в ближайшие дни будет определена тактика лечения 31-летнего форварда.

В текущем сезоне испанец забил два гола в 15 матчах за «матрасников», пишет news.sportbox.ru.

Команда Диего Симеоне с 24 очками занимает третью строчку в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов «Атлетико» располагается на второй строчке группы D, опережая «Локомотив» на четыре очка.

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