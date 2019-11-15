Португалия: Диего Косте диагностировали грыжу межпозвоночного диска

Сообщается, что в ближайшие дни будет определена тактика лечения 31-летнего форварда.

В текущем сезоне испанец забил два гола в 15 матчах за «матрасников», пишет news.sportbox.ru.

Команда Диего Симеоне с 24 очками занимает третью строчку в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов «Атлетико» располагается на второй строчке группы D, опережая «Локомотив» на четыре очка.