Португалия: диетологи обеспокоены модой на продукты без глютена

В Португалии стремительно входят в моду продукты, не содержащие глютен и лактозу. За последние три года крупные сети супермаркетов увеличили их количество и даже выпускают под собственными брендами.

Так в сети супермаркетов Pingo Doce продажи органических продуктов выросли на 180%, а продажи безглютеновой продукции показали рост на 20%. Продукты без лактозы разбирают на 54% больше. В сети Continente данный тип товаров продается на 94% больше, чем раньше. Данные приводит новостное агентство Lusa.

При этом, спрос растет как среди потребителей, которые покупают такие продукты питания по медицинским показаниям, так и среди клиентов, которые без каких-либо причин считают их полезными для здоровья.

Однако, португальские специалисты предупреждают, что исчезновение из рациона глютена и лактозы должно быть согласовано с врачами и остерегают от бездумного потребления такой продукции. По мнению диетолога Александра Бенто, такое решение нужно принимать в случае, если имеется «клиническая причина».