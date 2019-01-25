Португалия: «дипломат с миллионами»

Улики указывают на их причастность к совершению квалифицированного мошенничества.

Согласно PJ, подозреваемые, личности которых - установлены, входили в группировку, занимавшуюся преступной практикой, известной как «дипломат с миллионами», как минимум, с 2017 года.

Подозреваемые представлялись инвесторами или дипломатами и обращались к частным лицам или бизнесменам, предлагая бизнес или финансирование и утверждая, что у них есть «тысячи долларов или евро в кейсах-дипломатах». Но чтобы забрать кейсы в лиссабонском аэропорту им. УмбертуДельгаду, нужно заплатитьпошлинудипломатам, которыеихперевозили.

Чтобы убедить жертв, что дело - выгодное, злоумышленники доставляли их в окрестности Лиссабонского аэропорта и инсценировали встречу с якобы дипломатами и демонстрировали содержимое дипломатов - объемные пачки банкнот (долларов или евро), и требовали оплатить пошлину.

Жертвы, ослепленные содержимым дипломатов чемоданов и возможностью использовать деньги в сделках с (липовыми) инвесторами или дипломатами, в конечном итоге оплачивали пошлины с обещанием, что потом уплаченную сумму им возместят.

Расследование было сосредоточено на трех различных ситуациях, имевших место в период между 2017 и 2018 годами, когда жертвы передали лицам, которые сейчас были задержаны, сумму порядка 300 тыс. евро.

Помимо задержания четырех подозреваемых, полиция также провела пять обысков, в результате которых были изъяты поддельные деньги, евро и доллары, а также изъяты фальшивые документы, дорожные чеки, черная бумага и специальная жидкость, для имитации банкнот.