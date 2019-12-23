Португалия: директор SEF Мадейры обвинен в нелегальной иммиграции

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: директор SEF Мадейры обвинен в нелегальной иммиграции

На рабочем месте и дома чиновника прошли обыски.

Накануне фигурантом уголовного дела о нелегальной иммиграции стал руководитель службы SEF Мадейры Жорж Фауштино. Расследованием уголовного дела давно заняты инспекторы SEF совместно с государственной прокуратурой, однако известно об этом стало только сейчас.

В рамках уголовного дела накануне рано утром прошли обыски на рабочем месте и в доме чиновника. В ходе обысков были изъяты компьютерные носители. Об этом сообщает издание Sabado.

Обстоятельства дела пока не раскрываются публике. Однако, известно что расследование началось около месяца назад. Прокуратура заинтересовалась чиновником после того как в его адрес была подана жалоба. Не исключено, что вскоре в деле могут появиться и другие подозреваемые.

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