Португалия: дистанционное обучение приходит к школьникам

Среда, 03 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: дистанционное обучение приходит к школьникам

Познакомьтесь с новым календарем.

Министерство образования сообщило директорам школ и ассоциациям родителей инструкции, которым образовательные учреждения должны следовать при подготовке к дистанционному обучению.

В документах правительство озвучило даты пасхальных каникул: с 29 марта по 1 апреля. Как ранее заявил министр образования Тьягу Брандау Родригеш, карнавальные каникулы запрещены.

Даты окончания учебного года для разных классов также еще не определены, но исполнительная власть обязуется обнародовать к 12 февраля «как изменение школьного календаря, так и даты экзаменов».

«Учителям, родителям и учащимся придется адаптироваться к этой реальности. У нас никогда не было занятий в трехдневный карнавал. Пасхальные каникулы для учащихся обычно составляли две недели, а теперь они составят несколько дней. Учебный год всегда заканчивался в июне, теперь же он завершится в июле. Нужно время для адаптации к этой новой реальности» , - объясняет Национальная ассоциация директоров объединений и государственных школ.

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