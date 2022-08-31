Португалия: дизель дороже бензина. Рекордная разница

Данные Главного управления энергетики и геологии (DGEG) показывают, что цены на дизельное топливо выросли в среднем на 9,4 цента на этой неделе после того, как они подорожали на предыдущей неделе.

Бензин-95, с другой стороны, практически не изменился после серии из 11 недель снижения подряд.

Сочетание этих двух тенденций означает, что дизельное топливо, которое является наиболее используемым в Португалии, уже стоит дороже бензина, что, хотя и не является чем-то неслыханным, но необычно.

К тому же, разница между двумя видами топлива никогда не была так велика.

Литр дизельного топлива продается в среднем по цене 1,865 евро, а бензин-95 - по 1,781 евро.

Разница составляет 8,4 цента, значит, заправка 50-литрового бака дизельным топливом стоит на 4,2 евро дороже.