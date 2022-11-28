Португалия: дизель подешевел на 32 цента, а бензин - на 25 центов

За месяц дизель уже упал на 32 цента, а бензин - на 25. Ожидаемое на этой неделе снижение дизельного топлива на 5 центов и бензина на 4,5 цента способствует этим значениям.

Если прогнозы сбудутся, на этой неделе вы будете платить 1,651 евро за литр дизельного топлива и 1,658 евро за литр бензина-95, когда будете заправлять машину.

Помните, цены могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.

Эти цифры уже учитывают временные фискальные меры, помогающие смягчить рост цен на топливо, которые обновляются в начале каждого месяца.

Североморская нефть марки Brent , которая служит эталоном для европейского рынка, закрылась в пятницу на уровне 83,63 доллара за баррель. Таким образом, зафиксировано снижение цены на нефть уже третью неделю подряд после достижения десятимесячного минимума. Brent завершила неделю падением на 4,6%.