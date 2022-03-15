Португалия: дизель уже дороже бензина на 71 АЗС

Согласно данным, предоставленным порталом Mais Gasolina, почти сотня заправочных станций в континентальной Португалии продает дизельное топливо дороже бензина.

В среднем заправка 50-литрового бака простого дизельного топлива стоит 102,25 евро, дизтоплива с присадками - 105,4 евро .

По всей стране средняя цена на простое дизельное топливо достигла 2,045 евро по сравнению с 2,108 евро на присадки, увеличившись с 11 марта на 0,109 и 0,107 евро соответственно.

По данным, относящимся к январю 2022 года, от Управления по регулированию энергетических услуг (ERSE), потребление дизельного топлива в стране соответствовало 64% ​​от общего объема.

На рост цен на топливо до нынешнего уровня сильно повлияло российское вторжение в Украину. Данные The Washington Post свидетельствуют о том, что Россия является крупнейшим экспортером нефти и третьим по величине производителем в мире.