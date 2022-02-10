Португалия: для круизных пассажиров те же правила, что для авиа

Пассажиры круизных лайнеров теперь могут сойти на берег в континентальной Португалии без тестирования на Covid-19, если они вакцинированы или вылечились от болезни и имеют при себе цифровой сертификат.

В приказе, подписанном министрами национальной обороны, внутренних дел, здравоохранения и инфраструктуры и жилищного строительства, также указывается, что проверка наличия необходимых документов является обязанностью владельцев круизных лайнеров.

Он также определяет, что администрация порта или концессионер терминала должны обеспечить в помещении, отведенном для этой цели, наличие лабораторных тестов на амплификацию нуклеиновых кислот (TAAN) или антигенов (TRAg) для пассажиров, которые в исключительных случаях въезжают на национальную территорию без тестирования, за их счет.

Пассажиры, которым необходимо пройти тестирование, должны дождаться результата в портовом сооружении, что должно быть обеспечено администрацией порта.

Если результат теста положительный, орган здравоохранения должен быть проинформирован и определить обязательное содержание пассажира в медицинском учреждении или дома.

Если гражданин не проживает на национальной территории, он должен соблюдать содержание в месте, указанном властями, за счет владельца круизного судна, который также будет нести расходы, связанные с питанием пассажира во время этого периода, говорится в приказе.

Правила, определенные в приказе, действуют с 00:00 9 февраля до 23:59 20 марта 2022 года и могут быть продлены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Португалии.