Португалия: для поездок между муниципалитетами потребуется декларация

Пятница, 23 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: для поездок между муниципалитетами потребуется декларация

С 30 октября по 3 ноября передвижение между муниципалитетами без декларации будет запрещено.

Кабинет министров утвердил постановление, определяющее запрет на передвижение между муниципалитетами материка в период с 00:00 30 октября до 00:30 3 ноября (Дни поминовения усопших).

«Предусмотрены правила, аналогичные тем, что были у нас на Пасху, и, следовательно, такой же набор трудовых и других исключений и точно такая же процедура подтверждения тех исключений, которые были определены», сообщила государственный министр Мариана Виейра да Силва.

«Правительство осознает, что это очень актуальный уик-энд для многих португальцев… но мы обязаны предотвращать собрания», - пояснила она.

Что касается кладбищ, то «время и режим работы находятся в компетенции местных властей и будут оставаться таковыми в течение указанного периода».

Тем, кто вынужден передвигаться по рабочей необходимости, должны иметь «заявление от работодателя, подтверждающее, что они занимаются своей профессиональной деятельностью».

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