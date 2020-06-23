Португалия: для участников нелегальных вечеринок ужесточат наказание

Вторник, 23 Июнь 2020 Португалия

Португалия: для участников нелегальных вечеринок ужесточат наказание

В результате подпольной вечеринки в городе Lagos заражены уже 111 человек.

Прездиент страны Марсело де Соуза предупредил об ужесточении ответственности за участие в массовых мероприятиях, таких как подпольные вечеринки. Об этом сообщает издание Observador.

По словам главы республики, необходимо принять более жесткие меры для того, чтобы не допускать массовые собрания людей во время пандемии. О каких конкретно мерах идет речь, президент не уточнил.

Напомним, в середине июня стало известно о массовом заражении коронавирусной инфекции в результате проведения подпольной вечеринки в городе Lagos. По последним данным, в результате “незаконного праздничного мероприятия” оказались инфицированы 111 человек. Сейчас специалистами устанавливаются все возможные цепочки заражения. Понес ли организатор вечеринки наказание не сообщается.

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