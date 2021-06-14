Португалия: для въезда на Мадейру достаточно экспресс-теста

Понедельник, 14 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: для въезда на Мадейру достаточно экспресс-теста

Мадейра заменяет ПЦР на экспресс-тесты при контроле на въезде.

С 1 июля для въезда на Мадейру необходимо предоставить экспресс-тест на антиген Covid-19, который проводится не позднее чем за 48 часов до поездки, взамен ПЦР.

Об этом 14 июня объявило региональное правительство.

Часы работы баров и ресторанов с 15 июня будут продлены до 00:00, а комендантский час будет действовать с 01:00 до 05:00.

В настоящее время комендантский час действует с 00:00 до 05:00, включая выходные.

Заполняемость заведений может доходить до двух третей вместимости, при возможности сидеть за столами на шесть человек внутри и 10 снаружи.

Региональный исполнительный орган во главе с Мигелем Альбукерке также объявил, что с 21 июня для поездки между островами Мадейра и Порту-Санту, потребуется только быстрый отрицательный тест на антиген, проводимый за 48 часов до поездки.

Президент правительства Мадейры подчеркнул на пресс-конференции, что «самопроверки не будут приняты» ни для въезда в регион, ни для путешествий между островами.

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