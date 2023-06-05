Португалия: для всех лиссабонцев велосипеды Gira - бесплатно

С 26 мая этот бесплатный проезд стал доступен всем молодым людям, проживающим в Лиссабоне, старше 16 и моложе 23 лет, а также гражданам старше 65 лет.

С 5 июня эта мера распространяется на всех жителей Лиссабона с проездным Navegante.

Мэр Карлуш Моэдаш сказал, что цель состоит в том, чтобы продвинуться в декарбонизации города, поэтому с понедельника инициатива доступна для всех жителей с налоговым адресом в Лиссабоне, которые покупают проездные.

Чтобы бесплатно пользоваться Gira, людям младше 23 и старше 65 лет нужно просто указать в мобильном приложении, что у них есть бесплатный пропуск Navegante.

В остальном необходимо доказать, что они являются жителями Лиссабона, поэтому они должны явиться в магазин EMEL (Компания по мобильности и парковке в Лиссабоне, которая управляет Gira) с подтверждением проживания.

Карлуш Моэдаш заявил, что вся столичная зона Лиссабона должна стать примером и начать путь к бесплатному общественному транспорту как для молодых, так и для пожилых, но признал, что это «зависит от других мэров».

Количество велосипедов Gira превышает 1000, и со временем, по словам мэра, это количество достигнет 2000.