Португалия: дни музыки в Белене

Понедельник, 25 Март 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: дни музыки в Белене

В апреле месяце не пропустите Дни музыки в Беленском Культурном центре.

Вас ждет огромное разнообразие концертов, и вам предстоит сделать действительно не простой выбор!

В течение трех дней на различных площадках Беленского Культурного центра будет звучать живая музыка. В многочисленных и разнообразных концертах принимают участие как исполнители с мировым именем, так и молодые талантливые музыканты. Основное направление Фестиваля – западная классическая музыка. Однако в рамках Фестиваля выступят также джазовые коллективы и музыканты экспериментального направления, пытающиеся соединить классическую музыку с другими музыкальными жанрами.

В перерывах между концертами прогуляйтесь по зданию Беленского Культурного центра, которое является великолепным образцом современной архитектуры Португалии, и отдохните в парке и на террасах с видом на реку.

Время проведения: с 25 по 28 апреля

Место проведения: Centro Cultural de Belém, Lisboa

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