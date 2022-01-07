Португалия: до 12 января ожидается метеоритный дождь

Одно из первых астрономических явлений в году можно было наблюдать 3 января, когда метеоритный дождь из Квадрантид осветил небо Португалии.

По данным Лиссабонской астрономической обсерватории, пик этого метеорного потока был 3 января, в 20:40.

Если погода поможет, можно будет наблюдать это явление до 12 января 2022 года.

Радиант Квадрантид находится в созвездии Волопаса, и это явление связано с кометой Макхольца, открытой в 2004 году, которая обычно видна в начале января.

Квадрантиды считаются лучшими метеоритными дождями в северном полушарии, а также известны своей непродолжительной активностью.