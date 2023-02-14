Португалия: до 15 февраля нужно подтвердить состав семьи

Опция обновления домохозяйства появляется в главном меню Финансового портала.

«Если элементы домохозяйства отображаются с упоминанием «Для аутентификации», нажмите кнопку «Аутентификация»», - рекомендует DECO Proteste, отмечая, что есть два варианта:

- выберите опцию «NIF» и введите учетные данные для доступа этого члена семьи к Финансовому порталу;

- выберите опцию «Gov.Pt» и используйте цифровой мобильный ключ или считывание карты гражданина (требуется устройство чтения карт) для аутентификации члена семьи.

«После завершения процесса статус этого члена семьи изменится на «Аутентифицированный». Повторите эту последовательность для всех элементов домохозяйства, но обратите внимание, что существуют определенные правила для аутентификации иждивенцев, находящихся под общей опекой. В конце нажмите «Готово», - рекомендуют специалисты.

DECO напоминает, что «иждивенцы, которые еще учатся, но получили доход в 2022 году, также должны заявить о своем положении в AT до 15 февраля».

«Это обязательство распространяется на студентов-иждивенцев, которые получили доход от работы в качестве наемного работника или от независимой работы, по зеленой квитанции или отдельному контракту. Они освобождены от IRS», - напоминает DECO.

Организация по защите прав потребителей напоминает, что, если студент тем временем завершил учебу и вышел на рынок труда, он может воспользоваться льготами IRS, определенными в рамках программы IRS Jovem.