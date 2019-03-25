Португалия: до 31 марта можно оспорить сумму расходов для IRS

До 31 марта у налогоплательщиков остается право проверить расходы в собственном аккаунте на финансовом портале и если в регистрации расходов (таких как здравоохранение, образование, жилищные кредиты, арендная плата, страховки) была допущена ошибка, подать жалобу.

Если вы согласны со всеми зарегистрированными расходами, которые вы видите в аккаунте, то с 1 апреля можно отправлять декларацию. Как и в прошлом году, на сайте будет работать функция автоматического заполнения декларации, которая позволяет отправить IRS за несколько минут. Если же вы обнаружили, что часть ваших расходов не была учтена, то кроме подачи жалобы, у вас также есть возможность заполнить декларацию «вручную», внеся информацию в графы самостоятельно.

Напомним, в этом году срок подачи IRS увеличен на один месяц. Подать документ можно с 1 апреля по 30 июня, а не по 31 мая, как в 2018 году. Отчитаться о доходах должны как работающие по найму (категории A и H), так и независимые работники (категория B) и обладатели других категорий доходов.

Как и в прошлом году все декларации нужно подавать онлайн, через финансовый портал. В случае наемных работников (категория A) и пенсионеров (категория H) декларация может подаваться автоматически.