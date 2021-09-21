Португалия: налогоплательщики накопили по IVAucher 82 млн евро

В период с июня по август налогоплательщики накопили 82 млн евро в рамках программы IVAucher.

Цифра была озвучена государственным секретарем по финансовым вопросам Антониу Мендонса Мендешем на символической церемонии почетного обязательства участвовать в программе IVAucher со стороны эмитентов банковских карт.

«Сегодня существует накопленная стоимость 82 млн евро, которую потребители могут использовать в качестве скидки», - сказал Антониу Мендонса Мендеш.

«Участники программы совершили покупки на 680 млн евро в текущем квартале 2021 года, и 82 млн евро из этого потребления с учетом НДС будут полностью возмещены потребителям в период с октября по декабрь», - подчеркнул он.

С 1 октября налогоплательщики смогут начать пользоваться скидками программы, а возврат средств будет производиться непосредственно банками. Протокол с государством уже подписали 12 финансовых учреждений, среди которых Banco Montepio, Banco Atlântico, Bankinter, BPVA, BPI, CGD, Eurobic, BCP, Novo Banco, Santander, Sonae и Unicre.

Список будет расширяться, поскольку переговоры еще продолжаются.