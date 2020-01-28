Португалия: дочь экс-президента Анголы покинула Лиссабон перед встречей прокуроров

Вторник, 28 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: дочь экс-президента Анголы покинула Лиссабон перед встречей прокуроров

В случае отказа сотрудничества со следствием, Сантуш грозит арест.

Дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, обвиняемая на родине в растрате госсредств спешно покинула Лиссабон за несколько часов до встречи генпрокуроров Португалии и Анголы. На встрече главы надзорных ведомств обсуждали сотрудничество в расследовании громкого дела о растрате. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.

В португальскую столицу Изабель душ Сантуш прибыла в среду, для того чтобы продать свою долю в банке Eurobic и назначить своих представителей, после чего незамедлительно села на рейс в Лондон. Частный банк Eurobic накануне объявил, что разрывает все отношения с Сантуш, а ее доля в финансовой организации будет продана.

Напомним, богатейшая женщина Африки, чье состояние оценивается в 2,2 млрд долларов, обвиняется прокуратурой Луанды в растрате госсредств в особо крупном размере. По версии следствия, она организовала ряд сомнительных сделок, которые стоили казне более миллиарда долларов. Сейчас все ее активы в Анголе заморожены, а генпрокуратура Анголы планируют добиваться международного ордера на ее арест в случае отказа сотрудничества со следствием.

По данным российских СМИ Сантуш также имеет российское гражданство по рождению. Ее мать - бывшая гражданка СССР и уроженка Пензы Татьяна Куканова. Эксперты издания Deutsche Welle утверждают, что с помощью российского гражданства душ Сантуш может избежать экстрадиции в Анголу.

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