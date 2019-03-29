Португалия: доход от арендной платы вырос на 9%

Пятница, 29 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: доход от арендной платы вырос на 9%

Однако, количество заключенных договоров аренды снизилось на 7,9%.

Доходы арендодателей в 2018 году выросли на 9,3%, что эквивалентно росту цен на 4,8 евро за каждый квадратный метр. Такие данные приводит национальный институт статистики (Instituto Nacional de Estatística). Однако, само количество контрактов на аренду снизилось на 7,9%.

По статистике, самые высокие доходы от аренды получают владельцы жилплощади в Лиссабоне (в среднем 11,16 €/м2), Кашкайше (9,7 €/м2), Оейраше (9,3 €/м2), Порту (7,8 €/м2), Амадоре (7,1 €/м2) и Алмаде (7 €/м2).

Самыми дорогими для арендаторов в Лиссабоне стали исторические районы Santo António и Misericórdia, а также современный район Parque das Nações. Там стоимость квадратных метров составляла около 13€/м2. В Порту самыми дорогими для аренды стали районы Aldoar, Foz do Douro и Nevogilde — (8,8 €/м2). Всего в Порту и Лиссабоне было заключено 51% от количества всех контрактов по стране.

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