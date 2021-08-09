Португалия: доходы CTT сохранились благодаря доставке карточек гражданина

Понедельник, 09 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: доходы CTT сохранились благодаря доставке карточек гражданина

Почта с сентября доставила 700 000 Cartões do Cidadão, из которых 400 000 - в первом полугодии.

Бизнес увеличил доходы от почты, обратив вспять отмечавшуюся тенденцию к снижению.

Благодаря большему объему заказов CTT в первом полугодии процветала, но это был не единственный фактор, повлиявший на финансовую отчетность компании.

Общий объем адресованной почты сократился на 5%, как же тогда можно объяснить такой рост доходов от почты? В отчете о результатах CTT говорится об увеличении «вклада продуктов с большей добавленной стоимостью».

Также почтовый бизнес рос вместе с доставкой карточек гражданина, которые компания начала доставлять в конце сентября прошлого года из-за пандемии.

«CTT доставила более 700 тысяч карт гражданина с 20 сентября до сегодняшнего дня, из которых около 400 тысяч - в первом полугодии», - сказал официальный источник. .

Это объясняет увеличение операционных доходов от почты, которые в первом полугодии составили 216,1 млн евро и являются основной статьей доходов группы. Тем не менее, бизнес экспресс-доставки и посылок набирает обороты: он вырос на 47,8% до 125,8 млн евро, что уже составляет более половины доходов от почты.

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