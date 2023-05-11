Португалия: доходы, которые не облагаются IRS

Но не все доходы подлежат обложению именно подоходным налогом с физических лиц - Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Некоторые доходы облагаются другими налогами, в то время как

другие полностью освобождены от налогообложения.

Стоит знать, какие доходы не облагаются в IRS и которые, соответственно, вам можно не

декларировать.

1. Доходы студентов-иждивенцев

Речь идет о доходах от работы по найму и независимого труда (включая разовую работу - atos isolados),

полученных студентами, до общего годового лимита, равного пятикратному размеру индексанта социальной

поддержки (IAS) в 2023 году, т. е. 2.402,15 евро.

Чтобы воспользоваться освобождением от IRS, студенты должны значиться в налоговой декларации как

иждивенцы (dependentes) и посещать учебное заведение, входящее в национальную систему образования.

2. Доходы молодых специалистов - выпускников учебных заведений

Речь идет о так называемом IRS Jovem. Смысл его в том, что учитывается только часть доходов от наемного

и независимого труда, полученного молодыми людьми в возрасте от 18 до 26 лет, которые не являются

иждивенцами. Возрастной предел может быть увеличен до 30 лет для тех, кто получает ученую степень

доктора.

Процент дохода от труда, освобожденного от IRS, варьируется в течение пяти лет применения IRS Jovem.

Освобождение составляет:

- 30% в первые два года, с лимитом 7,5-кратного размера IAS (3.324 евро, в 2022 г.);

- 20% в последующие два года, с лимитом 5-кратного размера IAS (2.216 евро, в 2022 г.);

- 10% в последнем году, с лимитом 2,5-кратного размера IAS (1.108 евро, в 2022 г.).

3. Разовая работа (atos isolados)

Не облагается подоходным налогом (ПН) разовая работа на сумму до 4-кратного размера IAS, что

соответствует 1.921,72 евро в 2023 году.

4. Суточные и суммы за использование собственного автомобиля

Не облагаются налогами суточные (ajudas de custo) и суммы, полученные за использование собственного

автомобиля на службе работодателя. Но только в части, которая не превышает установленные законом

пределы.

5. Пособие на питание

Не облагаются налогами пособия на питание (subsídios de refeição) в размере до 5,2 евро в день при оплате

наличными или 8,32 евро в день при оплате картой или талоном на питание (vale-refeição).

6. Надбавки за обращение с наличными деньгами (abonos para falhas)

Не облагаются ПН надбавки сотрудникам, которые, в силу своих профессиональных обязанностей,

вынуждены обращаться с наличными деньгами, в размере до 5% от их фиксированной месячной зарплаты.

7. Пособие по безработице, RSI и семейное пособие (abono de família)

Не облагаются ПН пособие по безработице и другая поддержка, выплачиваемая Segurança Social, к примеру,

социальный доход на интеграцию (RSI) и семейное пособие.

8. Доходы от работы по найму или пенсий

Освобождаются от ПН доходы от работы по найму или пенсии в размере до 8.500 евро в год (при отсутствии

других доходов), который не были подвержены авансовым вычетам (retenção na fonte) и не включают доход

от пенсий по алиментам свыше 4.104 евро.

9. Компенсации при увольнении

Не облагаются ПН компенсации в связи с расторжением трудового договора в размере средней величины

зарплат, облагаемых налогом, полученных за последние 12 месяцев, помноженной на количество лет или

долю трудового стажа.

Возьмем, для примера, работника со стажем работы 5 лет, который за последние 12 месяцев работы получал

среднемесячную заработную плату в размере 1.500 евро. В этом случае сумма компенсации за расторжение

трудового договора, освобожденная от IRS, составит 7.500 евро. То есть этот работник будет платить ПН

только с оставшейся суммы компенсации.

10. Пенсии и компенсации за телесные повреждения, болезни или смерть

Не облагаются ПН пенсии и компенсации, причитающиеся в результате телесных повреждений, болезни или

смерти, выплачиваемые или присуждаемые государством, по договору страхования, решению суда или

утвержденному соглашению.

11. Доходы бывших резидентов (ex-residentes)

Освобождается от уплаты ПН 50% дохода от работы по найму и профессионального дохода бывших

резидентов при условии, что они соответствуют следующим условиям:

– проживали на территории Португалии до 31 декабря 2015 г.;

– восстановили статус налогового резидента (estatuto de residente fiscal) в 2019 или 2020 году;

- проживали за границей в течение трех лет до возвращения в Португалию. Пример: если вы снова стали

резидентом Португалии в 2019 году, вы не могли быть резидентом на территории страны в 2016, 2017 и 2018

годах; если вы снова стали резидентом Португалии в 2020 году, вы не могли быть резидентом в 2017, 2018 и

2019 годы;

– иметь урегулированную налоговую ситуацию;

– не запрашивать регистрацию в качестве непостоянного резидента (residente não habitual).

12. Литературные, художественные или научные премии

Освобождены от ПН литературные, художественные или научные премии, однако эти доходы не могут

включать передачу - временную или окончательную - соответствующего авторского права. Кроме того, они

должны быть присуждены на открытом тендере.

13. Доходы профессионалов индустрии развлечений или спортсменов

Облагаются корпоративным подоходным налогом (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas) в IRC, а

не в IRS доходы от деятельности профессионалов индустрии развлечений или спортсменов.

14. Субсидии для покрытия чрезвычайных расходов (despesas extraordinárias) на здравоохранение и

образование

Субсидии для покрытия чрезвычайных расходов на здравоохранение и образование не облагаются ПН.

Однако освобождение от IRS применяется только в том случае, если этот доход выплачивается или

распределяется региональными центрами Социального cтрахования и Santa Casa da Misericórdia de Lisboa или

частными учреждениями социальной солидарности (IPSS) в рамках обеспечения социальных действий по

поддержке семьи, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, детей и молодежи.

15. Гранты (bolsas), присуждаемые профессиональным спортсменам и тренерам, достигшим высоких

достижений в спорте

Речь идет о грантах, присуждаемых Олимпийским или Паралимпийским комитетом Португалии спортсменам

и их тренерам.

16. Гранты на спортивную подготовку, предоставляемые непрофессиональным спортсменам, судьям и

арбитрам

Не облагаются ПН гранты на спортивную подготовку в размере до 2.375 евро в год, предоставляемые

федерациями непрофессиональным спортсменам, судьям и рефери.

17. Премии, присуждаемые практикующим спортсменам и тренерам высокого уровня

Премии, присуждаемые практикующим спортсменам высокого уровня и их тренерам за соответствующие

классификации, полученные на спортивных мероприятиях высокого престижа и соревновательного уровня,

таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира или чемпионаты Европы.