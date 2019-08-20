Португалия: доходы от размещения туристов выросли на 125 млн евро

По данным Национального института статистики, доходы от размещения туристов в съемных квартирах (alojamento local) за полгода 2019 года показали рост на 125 млн евро по сранению с тем же периодом 2018 года.

С начала января этого года было размещено 12 млн гостей. Это на 7,6% больше, чем за тот же период 2018 года. Всего туристы провели на отдыхе, в съемных квартирах 30,5 млн ночей.

По словам госсекретаря по туризму Аны Годиньо, сектор размещения туристов продолжает динамично расти и развиваться. Более того, он уже значительно повлиял на рост национальной экономики, наряду с экспортом товаров и услуг. По словам Годьиньо, это «21-й квартал роста португальской экономики».