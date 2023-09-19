Португалия: доходы от туризма снижаются шестой месяц подряд

Рост цен на туризм приводит к сокращению сроков пребывания.

В июле общие доходы от туризма составили 754 миллиона евро, что на 41% превышает средства, выделенные в том же месяце 2019 года, говорится в заявлении Национального института статистики (INE).

Среди общего дохода, зафиксированного в июле, 79% (597 миллионов евро) составляют доходы, полученные от ночлега (8,8 миллиона в этом месяце) 3,2 миллиона гостей.

Данные INE также показывают, что в период с января по июль этого года общий доход составил более 3,2 миллиарда евро, что превышает общий доход, полученный в 2020 и 2021 годах вместе, и почти две трети доходов, зарегистрированных за весь 2022 год.

Однако с февраля доходы продемонстрировали замедление ежегодных темпов роста: с 97,2% в январе этого года до всего лишь 10,6% в июле.

Это замедление сопровождается ростом цен на жилье, которые достигли рекордных значений. В июле средний доход на занятый номер (ADR) - цена за ночь - составил 137,9 евро, что на 9,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.